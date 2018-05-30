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Korsan taşımacılığa ağır ceza geldi

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018
Korsan taşımacılığa ağır ceza geldi
Başbakan , korsan taşımacılık ile emeğin sömürülmesine tepkisiz kalmadı. Başbakan Yıldırım'ın verdiği talimatla başta olmak üzere korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Son dönemde taksiciler ile yaşadıkları gerginlik ile gündemden hiç düşmeyen UBER ve bunun gibi üzerinden yolcu bulan uygulamalar Yıldırım'ın talimatı ile yasaklandı. Taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı mevzuat düzenlemesi 'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilmesi sağlanacak.

TAKSİCİ MEMNUN
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı açıklamada, karar üzerinde bakanlığın 4 aydır çalıştığını belirterek, UBER'in yasaklanmasından son derece memnun olduklarını anlattı.

İŞTE YENİ CEZALAR
Taşıtını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek.
Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek.
1 yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.
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Korsan taşımacılığa ağır ceza geldi
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