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’e Katarlı işletmeci

Giriş Tarihi: 30.5.2018
Nivo Ataköy’e Katarlı işletmeci
Nivo, Ataköy projesinde Katarlı Retaj Grup ile ortaklığa imza attı. Hotel Apartment konseptiyle hizmet veren Retaj Grup 'e ortak oldu. Nivo Ataköy için düzenlenen imza töreninde konuşan Cathay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, İstanbul'un cazibe merkezi lokasyonlarından Ataköy'de geliştirdikleri projeye Katarlı gayrimenkul devi Retaj'ın gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan anlaşmaya göre Nivo Ataköy projesinde Retaj'ın, otel apartman olarak hizmet vereceğini anlatan Tuğsuz, şöyle konuştu: "Projeden rezidans satın alan müşteriler otel konforunda hizmet alabilecek. Dileyen dairesini Retaj'a kiraya verebilecek. Anlaşma uyarınca projeden yer satın alan müşteriler Retaj'ın uluslararası tecrübesiyle yönetilen dairelerinde bölge ortalamasının en az iki katı kira geliri elde edecekler ve yatırımlarının amortizasyon süresi benzerlerine göre yarı yarıya inecek." Retaj Hotels Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Mohammed Bin Johar Al Mohammed de, Türkiye'nin kendileri için özel bir yeri olduğunu belirterek, "Seyahat sektöründe ciddi gelişmelerin yaşandığı Türkiye, Arap turistlerin gözde ülkelerinden" diye konuştu.
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Nivo Ataköy’e Katarlı işletmeci
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