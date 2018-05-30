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Trafik kazası yapanlar dikkat! şirketinden mutlaka talep edin

Trafik kazası yapanlar dikkat. Aracınızdaki hasara karşılık değer parasını mutlaka şirketlerinden talep edin. Bunun için bir aracıya da ihtiyaç yok.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:59
Trafik kazası yapanlar dikkat! Sigorta şirketinden mutlaka talep edin

Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Buraya kadar bir sorun yok. Sistem küçük aksaklıklar olsa da gayet iyi işliyor. Hatta şimdi kazalarda polis çağırmadan tutanak tutularak sorun hallediliyor. Hatta sigorta şirketlerinin cep telefonu uygulamalarıyla bile işlemler otomatik yapılıyor.

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Trafik kazası yapanlar dikkat! Sigorta şirketinden mutlaka talep edin
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