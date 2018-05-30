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'nin En Projesi'ne 6 bin kişi başvurdu

'nın Ortaca ilçesi belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. ’nin En projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel olarak bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını dan paylaşacak ve 30 bin TL kazanacak. Şuna kadar 6 bin kişi başvuruda bulundu

Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:19
Türkiye'nin En İyi İşi Projesi'ne 6 bin kişi başvurdu

Dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos 'ne ev sahipliği yapan 'nın Ortaca Belediyesi'nin, ilçenin tanıtımı için '30 bin lira maaşla profesyonel aranıyor' ilanı yoğun ilgi gördü. 10 günde, belediyenin ve projenin internet sitesine giren yaklaşık 6 bin kişi resmi başvuru yaptı. Aralarında yabancıların da olduğu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tanıtan 2 dakikalık video da ekledi.

Bestjobinturkey.com adresinden başvuru yapanlar arasında öğrenci, işkadını, fotoğrafçı, uzmanı, rehber, öğretmen, doktor, işadamları ve gezginler de var.

TATİLİN SONUNDA 30 BİN LİRA MAAŞ ALACAK

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Best Job In Turkey ('nin En ) projesiyle seçilecek bir kişi, profesyonel turist olarak 1 ay boyunca gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK'lar tarafından karşılanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira da maaş alacak.

Profesyonel turistin sigortası da yapılacak. Yabancı uyruklu vatandaşların da başvurabileceği iş için herhangi bir sigortalı iş ve kurumda çalışmama şartları da aranıyor. Son başvuru tarihi ise 14 Temmuz.

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Türkiye'nin En İyi İşi Projesi'ne 6 bin kişi başvurdu
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