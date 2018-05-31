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Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi haberi! - canlı yayında açıkladı

Emeklilere bayram ikrameyisi müjdesi haberi geldi. Maliye Bakanı , canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. açıklamalarında emeklilere verilecek olan ikramiyelerin kalıcı bir düzenleme olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 11:05
Emeklilere son dakika bayram ikramiyesi müjdesi haberi! - Bakan Ağbal canlı yayında açıkladı

Maliye Bakanı canlı yayında emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

Naci Ağbal, Türkiye'nin güçlü yönlerinden birinin kamu maliyesi olduğunu belirterek " Kamu maliyesi göstergeleri çıpa olmaya devam ediyor. Türkiye'nin kamu borcu düşük ve yönetilebilir seviyede" dedi.

Ağbal mali disiplinden taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Ağbal'ın açıklamasının satır başları şöyle:

- Türkiye'nin borç stokunun yüzde 60'ı TL cinsinden oluşuyor

- Kamu borcunun kompozisyonu önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ılımlı

- Kamu maliyesi türkiye ekonomisinin en sağlam göstergelerinden bir tanesi

- mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

- Her zaman bütçeyi dengeleyici tedbirler alıyoruz

- Ekonomi politikalarında uyum çok önemli, birbirini destekleyici olmalı

- Maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım.

- Maliye politikasında da benzeri bir sıkılaşmaya gideceğiz.

- Kamu fiyat ayarlamarı ve vergi ayarlamaları üzerinden de destek vereceğiz

- Enflasyonu bozacak vergi ayarlamalarından ısrarla kaçındık.

- Yeniden yapılandırma yasası ile bütçeye güçlü bir destek alacağız. Aynı şekilde Varlık Barışı'ndan da. İmar Barışı düzenlemesi de yaptık. buradan da 30 milyara yakın bütçeye gelir geleceğini söylüyorum. 40-45 milyar liralık bir toplam gelir bekliyoruz bu kalemlerden.

- Emeklilere vereceğimiz ikramiyenin bütçeye 22.3 milyar liralık yükü olacak.

- Emeklilere bundan sonra da her iki dini bayramda ödeme yapılacak, bu kalıcı bir düzenleme.

- 2018 sonunda kamu maliyesinde hedefler tutturulacak

- Türkiye'de kurumlar vergisi oranı düşecek

(Devam ediyor...)

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Emeklilere son dakika bayram ikramiyesi müjdesi haberi! - Bakan Ağbal canlı yayında açıkladı
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