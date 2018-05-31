Emeklilere son dakika bayram ikramiyesi müjdesi haberi! - Bakan Ağbal canlı yayında açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal canlı yayında emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK
Naci Ağbal, Türkiye'nin güçlü yönlerinden birinin kamu maliyesi olduğunu belirterek " Kamu maliyesi göstergeleri çıpa olmaya devam ediyor. Türkiye'nin kamu borcu düşük ve yönetilebilir seviyede" dedi.
Ağbal mali disiplinden taviz vermeyeceklerini bildirdi.
Ağbal'ın açıklamasının satır başları şöyle:
- Türkiye'nin borç stokunun yüzde 60'ı TL cinsinden oluşuyor
- Kamu borcunun kompozisyonu önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ılımlı
- Kamu maliyesi türkiye ekonomisinin en sağlam göstergelerinden bir tanesi
- AK Parti mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
- Her zaman bütçeyi dengeleyici tedbirler alıyoruz
- Ekonomi politikalarında uyum çok önemli, birbirini destekleyici olmalı
- Maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım.
- Maliye politikasında da benzeri bir sıkılaşmaya gideceğiz.
- Kamu fiyat ayarlamarı ve vergi ayarlamaları üzerinden de destek vereceğiz
- Enflasyonu bozacak vergi ayarlamalarından ısrarla kaçındık.
- Yeniden yapılandırma yasası ile bütçeye güçlü bir destek alacağız. Aynı şekilde Varlık Barışı'ndan da. İmar Barışı düzenlemesi de yaptık. buradan da 30 milyara yakın bütçeye gelir geleceğini söylüyorum. 40-45 milyar liralık bir toplam gelir bekliyoruz bu kalemlerden.
- Emeklilere vereceğimiz ikramiyenin bütçeye 22.3 milyar liralık yükü olacak.
- Emeklilere bundan sonra da her iki dini bayramda ödeme yapılacak, bu kalıcı bir düzenleme.
- 2018 sonunda kamu maliyesinde hedefler tutturulacak
- Türkiye'de kurumlar vergisi oranı düşecek
(Devam ediyor...)