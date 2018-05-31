Gülsan’ın önceliği güven ve istikrar

GÜLSAN Holding
'in bünyesindeki kurumların faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlaşmayı, farklılaşarak büyümeye önem verdiklerini vurgulayan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu
, "Tekstil sektörünün öncü kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla hareket eden şirketlerimiz, teknoloji ve pazarın ihtiyaçlarını günü gününe izlemiş, kendisini sürekli yenilemiştir. 650 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin metrekarelik dev bir alanda yayılmış üretim tesislerinde, işinin uzmanı üç bine yakın çalışanla en son teknolojiye sahip makinalarla dünya kalite standartlarının en üst seviyesinde üretim yapmaktadır" dedi. Gülsan Holding'in en önemli ilkelerinden birinin de her müşterisini bir dost gibi kabul etmesi olduğuna dikkati çeken Topçuoğlu, "Dostların güvenini, beklentilerini ve memnuniyetlerini daima üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. Üretim kalitesini artırırken teknoloji yatırımlarını yapıyor, müşteri ve pazar ihtiyaçlarına göre yeni yatırım alanlarına yönelmekteyiz. Üstelik üretimin her aşaması Türkiye ve dünya için çevre koruma bilinciyle yapılmaktayız. Çalışanlarını en önemli varlığı olarak kabul eden Gülsan Holding, onların gelişmelerine imkan veren ve dayanışmanın olduğu bir çalışma ortamı sağlamaktayız. Böylece, onların yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya koydukları her süreç daha İlk seferinde ve sürekli olarak doğru işlemekteyiz" diye konuştu. Topçuoğlu, Gülsan Holding'in, Amerika'dan Rusya'ya, Almanya'dan Afrika ülkelerine Türki Cumhuriyetlerden Ortadoğu ülkelerine kadar 80 ülkeye ihracat yaptığını belirtti.