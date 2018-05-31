İSO büyümeyi teyit etti

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 50 yılı geride bırakan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması, ekonomideki büyümenin detaylarını gözler önüne serdi. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunun 51.1 milyar TL'lik üretimden satışları ile TÜPRAŞ olduğu araştırmada, İSO 500
kuruluşunun toplamda ihracatı, üretimi ve satışlarının arttığı görüldü.
Araştırmaya göre, İSO 500'ün ihracatı da ülkenin toplam ihracat artışını geçerek yüzde 17 büyüme ile 64.5 milyar dolara yükseldi. Sanayici esas faaliyet kârının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Borçlanmada öz kaynakların payı gerilerken, kısa vadeli borçların payı ise arttı. İSO 500'ün üretimden satışları 2017 yılında yüzde 33.2 artışla 490 milyar TL'den 653 milyar TL'ye çıkarak yüksek bir büyüme performansı gösterdi.
SATIŞLAR REEL BÜYÜDÜ: % 19
Üç yıldır İSO 500'ün üretimden satışlarında görülen zayıf büyüme, 2017'de yüzde 19'la yerini reel büyümeye bıraktı. Gerçekleşen büyüme oranı da İSO 500'de son 13 yılın en yüksek büyümesi olarak dikkat çekti. İSO araştırmasına göre faaliyet dışı gelirleri son 10 yılın rekorunu kırdı. 2015 yılında yüzde 4.9 gerileyerek 13 milyar liraya inen faaliyet dışı gelirler, 2016'da yüzde 8.7 artışla 14.1 milyar liraya, 2017'de ise yüzde 33.9 artarak 18.8 milyar lira oldu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
, "Finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı takdirde sanayimizin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.
Araştırmaya göre, 2017'de sanayinin zirvesinde 51.1 milyar TL'lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv
22.7 milyarla ikinci, üçüncü sırada ise 17.8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv var.
KGF'DEN NİTELİKLİ CAN SUYU TALEBİ
Bahçıvan, "2017 yılında alınmış olan yatırım teşvik belgelerindeki artıştan da yatırım noktasındaki bu güçlü istek ve arzuyu açıkça görmekteyiz" dedi. Bahçıvan, ekonomiye dinamizm sağlayan Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) revizyona tabii tutulmasını isteyerek, "Nitelikli sanayi yatırımları için ihtiyacımız olan yeni bir can suyu projesinin üretileceğine inanıyoruz" diye konuştu. Bahçıvan, şirketlerin faaliyet kârının da 70.6 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi.
DEVREDEN KDV 7.2 MİLYARA ÇIKTI
Sanayıcının üzerindeki devreden KDV yükünün bir önceki yıla göre yüzde 20 gibi ciddi bir oranda artarak 7.2 milyar TL'ye çıktığını söyleyen Bahçıvan, finansman maliyetinin karın yarısını aldığı bu ortamda KDV ödemesinin iptalinin yanlış olduğunu belirtti. Bahçıvan, "Finansman konusunda sıkıntılı olan sanayici, önemli bir miktarı sıfır faiz ile devlete borç vermiş oldu" dedi. Öte yandan FAVÖK öcesi kâr eden firma sayısı ise 2017 yılında 488'e çıktı.