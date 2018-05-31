Londra’da 5 önemli mesaj

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya iki günlük Londra
programında 90 portföy, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle bir araya geldi. Bank of America Merrill Lynch'in Londra ofisinde arka arkaya beş toplantı yapıldı. Çetinkaya, fon yöneticilerine "Merkez Bankası TL'yi savunmak için gereken özgürlüğe sahip. Gerektiğinde harekete geçmeye hazırız" mesajı verdi.
MAKRO VERİLER İYİLEŞİYOR
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yatırımcılara son bir ayda attıkları adımları anlattı. Para politikasında normalleşme sürecinin başladığını, yapısal sorunların da çözülmeye başladığına işaret etti. Makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkat çeken Çetinkaya, cari açık, enflasyonda iyileşme olacağının altını çizdi. Fonlamaya ilişkin yeni dönemi de anlatan Çetinkaya, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planladıklarını kaydetti. Şimşek ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırımcıların Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Şimşek, yatırımcılara verdikleri mesajları aktararak, "Mesajlarımız, 'Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açıkla mücadele en önemli öncelik. Seçim
sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız' şeklinde oldu" dedi.
Pazar günü Türkiye'de bankacılarla bir araya gelen Şimşek ve Çetinkaya, hafta başında ise Londra'da finansçılara Türkiye ekonomisi ile ilgili bilgi verdi.