Özmen kişiye özel un üretiyor

Türkiye
'nin ilk Endüstri 4.0 teknolojisine sahip un değirmen tesisini kuran Özmen Un
, her buğdayı ayrı ayrı işleyerek kişiye özel unlar üretiyor. Endustri 4.0'ı uygulayarak Türkiye'deki ilk karanlık değirmen tesisini kuran Özmen Un sektörlerinde bir ilki gerçekleştirdi. Lisanslı depolama ve un değirmenini aynı dönemde bitirerek hizmete alan Özmen, el değmeden ürettiği unları Türkiye'de iç piyasada satışa sunmanın yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine ihracat
da yapıyor. Sektöründe 70 milyon TL yatırım ile akıllı bir tesis kuran Özmen Un'un bu yıl sektörde çok iddialı üretimlere imza atacağına dikkat çeken Özmen Un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oğuz Özmen, "Türkiye'nin karanlık değirmenini kurduk. Buğdaylarımız ph değeri 8 olan içme suyuyla yıkanıyor. Buğdan bize geldiğinde türünü karıştırmadan ayrı ayrı çalışıyoruz. İşleme sürecine insan müdahalesi yok, her şey son teknoloji ürünü makinelerle yapılıyor" dedi. Yıllardır tatlı ve baklava grubunda özel ürünler ürettiklerini anımsatan Özmen, "Tesisimizde buğdayları ayrı ayrı çalışıyoruz, böylelikle elimizde farklı unlar oluyor. Özel karışımlar yaparak kişiye özel unlar üretiyoruz. Bu Avrupa'da yapılıyordu fakat Türkiye'de ilk biz yapıyoruz. Örneğin son dönemde 'sarı un' yapmaya başladık. Katıldığımız fuarlarda işin ustaları ve uzmanlardan büyük ilgi gördü" diye konuştu. Yaptıkları yeni yatırımla bu yıl ciro ve ihracatta iki kat büyüme beklediklerini anlatan Özmen, "Geçen yıl ciromuz 80 milyon TL, ihracatımız ise 12 milyon dolar civarında idi. İhracatta Ortadoğu, Afrika
, Avrupa ve Amerika ülkeleri ile çalışıyoruz. Bu yıl ciromuzu ve ihracat rakamımızı çok daha yukarılara çıkarmayı öngörüyoruz. Şu ana kadar normal büyümemiz sürdürdük ama altıncı aydan itibaren agresif bir büyüme gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz" dedi.