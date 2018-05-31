Sanko 2018’i yatırım yılı ilan etti

SANKO Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, bu yıl tekstil, enerji ve çimento sektörlerinde toplam 325 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söyledi. "Sanko Holding olarak 2018'i yatırım yılı ilan ettik" diyen Zeki Konukoğlu, ekonominin sıkışık olduğu dönemlerde yatırımlara hız verip, geleceğe hazırlanmak istediklerini kaydetti. Konukoğlu, 2018 yılı içinde tekstilde 80 milyon dolar, enerji sektöründe 175 milyon dolar, çimento sektöründe 35 milyon dolar, ambalaj sektöründe 20 milyon dolar ve diğer sektörlerde 15 milyon dolar olmak üzere toplam 325 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini açıkladı. Yatırımların 225 milyon dolarlık kısmının 2018 sonuna kadar gerçekleştirileceğini, kalan 100 milyon dolarlık kısmını ise 2019'da tamamlayacaklarını bildiren Konukoğlu, "Tekstildeki yatırımlarımız yenileme ve tevsii olarak iki bölümden oluşuyor. Enerjide tevsii olarak jeotermal ve rüzgâr santralleri yatırımlarına devam ediyoruz. Yatırımlara 2018'de başlanacak ve 2019 yılı içerisinde hepsi devreye alınacak. Çimentoda çeşitlendirme, kısmı kapasite artışı ve yenilemelerle birlikte yeni otomasyon yatırımları olacak. Ambalajda kapasite artışı ve çeşitlendirme yatımlarımız var" dedi.
SANKO'NUN LOKOMOTİFİ İSKO
Sanko Holding'in amiral gemisini tekstil sektöründeki yatırımlarının oluşturduğuna vurgu yapan Zeki Konukoğlu, "İSKO, premium denim kumaşı üretiminde dünya çapında bir marka olmanın dışında küresel büyük markaların da iş ortağı olma özelliğini koruyor. Sürekli kendini yenileyen tutumuyla küresel pazarda lider konumda yer alıyor. Yıllık 250 milyon metre denim kumaş üretim kapasitesi, 300 bin metrekarelik üretim tesisi, dünya genelinde 35 noktadaki satış ofisiyle en önemli denim kumaş üreticisi olup, son yıllarda geliştirdiği marka stratejisiyle yeni projelere imza atıyor. İSKO Ar-Ge çalışmaları ve dünyada giyim pazarını araştıran uzman ekiplerin ortak çalışmalarıyla kadın giyiminde hem yüksek elastikiyete sahip hem süper ince hem de denim kumaşın tüm özelliklerini gösteren bu yenilikçi ürün bugün hala en çok satan ürün grubunu oluşturuyor. Dünyayı saran yenilikçi, göz alıcı görüntüsüyle trend haline gelen ve tüm giyim markaları tarafından kullanılan Jeggings teknolojisi, İSKO'nun Avrupa'da tescilli markası" dedi.