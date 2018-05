Turizmde Hint düğünü rüzgârı hızla yayılıyor

BUGÜN NELER OLDU

HINDISTAN'IN önde gelen Bansal ve Aggarwal aileleri, Hint kültürünün görkemini, Bay Piyush Bansal ve Bayan Divya Aggarwal'ın The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts'ta gerçekleştirilen ihtişamlı bir düğünle gözler önüne serdiler. The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts, 9 Mayıs'ta, Ege'de şimdiye kadar kutlanan en büyük ve en ihtişamlı Hint düğününe ev sahipliği yaptı. 400'den fazla seçkin davetlinin katıldığı organizasyon için , ihtişamı ile bir yandan insanı alıp götüren aşk yüklü Hint masallarını bir yandan da Bollywood filmlerinin görkemini aratmadı. Otelin tüm suitleri, Hindistan, İngiltere, Dubai ve Güney Afrika 'dan gelen misafirler tarafından üç gün için rezerve edildi.