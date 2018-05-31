Türk oyun şirketi 250 milyon $’a satıldı

İSTANBUL ve Londra'da iki stüdyoda 77 çalışanıyla faaliyet gösteren Türk oyun şirketi Gram Games, 250 milyon dolar karşılığında dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga bünyesine katıldı. "1010!" ve "Six!" gibi ünlü bulmaca oyunlarının üreticisi olan ve dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında da birinciliğe taşıma başarısını gösterdi. Gram Games'in CEO'su Mehmet Ecevit
, "2012 yılından bugüne başarıyla yarattığımız Gram Games kültürünü, Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz" derken, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karamancı "Geliştirdiğimiz oyunlar ile milyonlarca insana ulaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.