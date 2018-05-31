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Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilglendiriyor

Yargıtay 9. , ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödemesi yapılması gerektiğine hükmetti.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 09:53
Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilglendiriyor

Kararda, "İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir" denildi

İZİN KARŞILIĞI ÜCRET ÖDENECEK

Yargıtay 9. , ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödemesi yapılması gerektiğine hükmetti.

Karara göre; İşçi nde çalıştıysa, izin karşılığı ücretinin ödenmesi gerekiyor. İşçiye izin günü dışında, serbest zaman veya izin verilmesi yasaya aykırı görüldü. İşçinin iznine karşılık ücret verilmesi durumunda bile, işçinin izin kullanabileceği belirtildi.

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Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilglendiriyor
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