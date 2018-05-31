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Yüzde 90,5'i tamamlanan üçüncü havalimanı inşaatı havadan görüntülendi

3. Havalimanı inşaatı çalışmalarında binası çatısı tamamlanırken, ince işçiliği kalan çatı montajında işçiler çalışmaya devam ediyor. Birinci kısmın büyük çoğunluğu tamamlanan havalimanının uçaklar için yapılan hangarların iskeleti havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 10:16
Yüzde 90,5'i tamamlanan üçüncü havalimanı inşaatı havadan görüntülendi

'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatının yüzde 90,5'i tamamlandı. Havalimanı inşaatında gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde binasının çatısını tamamlanarak kapatıldığı görüldü. İnce işçiliği kalan çatıda işçiler yürürken çatıya zarar vermemek için tahta bloklar kullanıyor. Uçaklar için yapılan dev hangarların iskeleti de ortaya çıktı.

TÜRK BAYRAĞI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Uçakların yolcuların transferinde kullandığı körüklerin çoğu yerleştirildi. Yer trafiğine yardımcı olacak kulenin üzerinde dalgalandırılan Türk Bayrağı büyük beğeni topladı. Uçakların hangar dışında park edecekleri alanları aydınlatması için kırmızı beyaz direkler yerleştirildi. 29 Ekim'de açılması planlanan 3'üncü Havalimanı'nda çalışmalar devam ederken, bazı bölümlerde çalışmaların yavaş ilerlediği görüldü.

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Yüzde 90,5'i tamamlanan üçüncü havalimanı inşaatı havadan görüntülendi
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