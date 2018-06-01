Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 60 girişimci Mercedes Benz eğitim kampında buluştu

60 girişimci eğitim kampında buluştu

Giriş Tarihi: 1.6.2018
60 girişimci Mercedes Benz eğitim kampında buluştu
62 ilden 485 startup'ın katıldığı StartUP yarışmasında ön elemeyi geçen 60 proje, StartersHub'da düzenlenen özel eğitimde bir araya geldi. Mercedes-Benz Türk'ün 'Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları' temasıyla Yaşama Dair Vakıf, Impact Hub İstanbul, StartersHub ve Açık İnovasyon Derneği işbirliği ile yürüttüğü yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi gösterildi. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ön elemeyi geçen startupların yarısı daha önce herhangi bir yarışmaya başvuruda bulunmayanlardan oluşuyor. İlk elemeyi geçen girişimcilerin yarısı, girişimini hayata geçirmek veya büyütmek için daha önce herhangi bir yatırımcıdan veya yarışmadan kaynak almadığını belirtiyor. Toplam 60 kadın yarışmacının 14'ü, ilk elemeyi ardında bıraktı. 485 proje arasından ön elemeyi geçenlerin yüzde 71'i erkek, yüzde 29'u ise kadınlardan oluştu. İlk 60'a kalanların yüzde 81'inin eğitim seviyesinin lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde olması dikkat çeken bir diğer istatistik oldu. İlk 10 içinden teknoloji, sosyal fayda ve tema olmak üzere 3 kategoride belirlenecek 3 startup'a 50'şer bin TL para ödülü verilecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
60 girişimci Mercedes Benz eğitim kampında buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN