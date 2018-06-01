60 girişimci Mercedes Benz eğitim kampında buluştu

62 ilden 485 startup'ın katıldığı Mercedes-Benz Türk
StartUP yarışmasında ön elemeyi geçen 60 proje, StartersHub'da düzenlenen özel eğitimde bir araya geldi. Mercedes-Benz Türk'ün 'Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları' temasıyla Yaşama Dair Vakıf, Impact Hub İstanbul, StartersHub ve Açık İnovasyon Derneği işbirliği ile yürüttüğü yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi gösterildi. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ön elemeyi geçen startupların yarısı daha önce herhangi bir yarışmaya başvuruda bulunmayanlardan oluşuyor. İlk elemeyi geçen girişimcilerin yarısı, girişimini hayata geçirmek veya büyütmek için daha önce herhangi bir yatırımcıdan veya yarışmadan kaynak almadığını belirtiyor. Toplam 60 kadın yarışmacının 14'ü, ilk elemeyi ardında bıraktı. 485 proje arasından ön elemeyi geçenlerin yüzde 71'i erkek, yüzde 29'u ise kadınlardan oluştu. İlk 60'a kalanların yüzde 81'inin eğitim seviyesinin lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde olması dikkat çeken bir diğer istatistik oldu. İlk 10 içinden teknoloji, sosyal fayda ve tema olmak üzere 3 kategoride belirlenecek 3 startup'a 50'şer bin TL para ödülü verilecek.