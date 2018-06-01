Altın fiyatları ne kadar? 1 Haziran altın fiyatları - Çeyrek altın bugün ne kadar?

Düğün sezonunun açılması da altın fiyatları konusunda yapılan araştırmaları arttırdı. Çeyrek altın alım oranı da doğru oranda arttı; bunun nedenleri düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın armağan edilmesi ve yatırım düşüncesi olarak karşımıza çıkıyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatları burada. Ülkemizde altının popülaritesini anlamak için öncelikle kültürel kodları iyi incelemek gerekmektedir. Toplumsal alışkanlıklar ve ortak hafıza o toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça büyüktür.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ayrıca altın alışverişinin bu denli sık yapılması toplumsal bağı ve sosyal ilişkileri de güçlendirir. Sosyal olarak akraba ve aile ilişkilerinde önemli bir noktada evlenen çiftlere altın yoluyla yardım gelmektedir. Aynı şekilde düğün ve davetler karşılıklı hediyelerle kültürün önemli bir parçası haline gelmiştir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Haziran ayının ilk günü olan 1 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde 302,72 TL'den alınırken 309,62 TL'den satılmaktadır. Çeyrek altın bilindiği gibi ülkemizde en çok tercih edilen altın türüdür. Gerek yatırım gerekse hediye olarak değerlendirilir.