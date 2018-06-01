Ankara Şehir Hastanesi Bilkent açılışa gün sayıyor

Dünyanın
tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te çalışmalar son aşamaya geldi. CCN Yatırım Holding tarafından 890 milyon euroluk finansman sağlanarak, 2015'te finansman sözleşmesi imzalanan hastane, Türkiye
'de kamu-özel iş birliği modelinde, kreditör konsorsiyumuyla ve uluslararası standartlarda kredi sözleşmesi imzalanmış en büyük sağlık projesi olma özelliği taşıyor. Bir sağlık kampüsü şeklinde inşa edilen şehir hastanesi, toplam 9 ana binadan oluşuyor. Toplam 3 bin 810 yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında üçüncü gelen hastanede, bin 11 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 131 ameliyathane, 127 yataklı kemoterapi merkezi, 65 tedavi kabininin yer aldığı FTR (fizik tedavi ve rehabilitasyon) merkezi, 38 yataklı diyaliz merkezi ve 10 yataklı iyot tedavi servisi bulunuyor.