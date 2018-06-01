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Bu bayram havalimanları dolup taşacak

leri bayram yolculuğunu da şekillendirdi. Bu bayram uçak yolculuğu öne çıkacak. 10 milyon kişinin yolculuk yapacağı 12-22 Haziran’da 300 bin kişi sahillere akacak

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018
Bu bayram havalimanları dolup taşacak
'ndan bir hafta sonra yapılacak leri yolcu tercihlerini de etkiledi. Her bayram öncesinde otobüslerde oluşan yoğunluk bu bayram uçağa kayacak. 4 günlük bayram tatiline gidip oy kullanmak için geri dönen yolcular uçağı tercih ederken bayram ve seçimlerin etkisiyle haziranda havayolu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artacak. Otobüs yoğunluğunda ise 3 haftaya yayılan homojen bir dağılım yaşanacak.
Hava ve karayoluyla yaklaşık 10 milyon kişinin yolculuk yapacağı 12-22 Haziran arasında 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkması bekleniyor.
Bu bayramda bir haftaya sıkışan yolcu trafiğinin seçimin etkisiyle üç haftaya yayıldığını belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Bayram öncesi ek sefere şu anda ihtiyaç olmayacak gibi görünüyor. Ancak gerekirse bunun izinleri bakanlık tarafından verildi. Hızlı hareket ederiz" dedi.

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU
12 Haziran-10 Temmuz arasında günlük ortalama 1 milyon kişinin otobüs kullanacağını anlatan Yıldırım, bu bayramda havayolunun daha çok öne çıkacağını kaydetti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak da, haziran ayında iç hatların çok hareketli olacağını söyledi. Ocak, "Geçen yıl haziranda yaklaşık 9 milyon iç hat yolcumuz vardı. Bu yıl bayram ve seçimin etkisiyle bu sayının yüzde 20 artarak 11 milyona yaklaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
12 Haziran-10 Temmuz arasında günlük ortalama 1 milyon kişinin otobüs kullanacağını anlatan Yıldırım, bu bayramda havayolunun daha çok öne çıkacağını kaydetti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak da, haziran ayında iç hatların çok hareketli olacağını söyledi. Ocak, "Geçen yıl haziranda yaklaşık 9 milyon iç hat yolcumuz vardı. Bu yıl bayram ve seçimin etkisiyle bu sayının yüzde 20 artarak 11 milyona yaklaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını bildirdi. Geçen yıla oranla yüzde 20 artış yakalandığını anlatan Bağlıkaya, "Yurtiçi turlarda talep sahil kesimlerinde yoğunlaşıyor. Yurtdışında ise Balkan ülkeleri öne çıkıyor" dedi.

GELİR 5 MİLYAR $'I AŞTI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayı turizm istatistiklerini açıkladı. Yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 32 artarak 7 milyon ziyaretçiye ulaştı. Türkiye, nisan ayı içinde ise 2 milyon turist ağırladı. Turistlerin kişi başına harcaması 650 dolardan 780 dolara yükselirken Türkiye'nin turizmden kazandığı gelir ise 5 milyar doları aştı.
Burak Erdem ÇELİK/ANKARA
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