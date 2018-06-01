İlk milli sondajı Fatih yapacak

Türkiye
tarihinde bir ilk olan sondaj gemisi Akdeniz
'e uğurlandı. Kocaeli
'nde düzenlenen törende konuşan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih
' ismini koyduk. Antalya
açıklarında 2 bin 600 metre derinliğinde ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih'i uğurluyoruz. Gemimiz, vira bismillah diyerek Türk petrol
ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacak. Allah güzel haberleri almayı nasip etsin" dedi.
KARIŞ KARIŞ ARAYACAK
Konuşmasında bir müjde daha vermek istediğini söyleyen Bakan Albayrak
, şöyle devam etti: "Karadeniz
'de Fatih'in yanına ikinci gemiyi de ekleyeceğiz. İkinci gemimizi bu yıl içinde TPAO'nun portföyüne katacağız. Petrol ve doğalgaz aramacılığında da karış
karış denizlerimizi arayacağız." Derin deniz sondajlarında yeni rekorlara imza atılacağını söyleyen Albayrak, "Denizlerde petrol ve doğalgaz neredeyse Fatih'i oraya gönderip kuyuları kazmaya başlayacağız. Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de, gün gelecek Ege ve Marmara'da arayacağız" diye konuştu. İlk günden beri cesaretleri ve destekleriyle bu alanda başarılı olmalarına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a şükranlarını sunan Albayrak, şöyle devam etti: "6'ncı nesil, dünyanın en gelişmiş deniz sondaj gemisiyle sektörde küresel anlamda daha etkin bir ülke konumuna ulaşacağız. Sondaj operasyonları ağırlıklı olarak Türk mühendisleri tarafından yönetilecek. Akdeniz ve Karadenisz'deki varlığımız daha fazla hissedilecek."
TARİHİ BİR GÜN
1970'lerde
başlayan deniz sondajcılığı hayalinin yerli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldığını ifade eden Bakan Albayrak, "Bugün bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız, tarihi bir gün. Tıpkı nükleerde olduğu gibi, bugün bu alanda da önemli bir hayali ete kemiğe büründürdük. Tarihi birçok ilki gerçekleştirmekten dolayı AK Parti
olarak mutluyuz" diye konuştu.
HEDEFLERİ BÜYÜK ÜLKE
Büyük
hedeflere yürürken en son teknolojiyi, en modern teknikleri kullanacaklarını anlatan Enerji Bakanı Albayrak, "Bugün kullanılan tüm ekipmanları yerli olarak imal edeceğiz. Türkiye hedefleri büyük olan bir ülke. Tarihinden aldığı bir miras var. Tarihimizde hangi alanda mücadele ediyorsak, şampiyonluğa oynamışızdır" dedi.