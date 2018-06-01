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yönetmeliği öncesi çıkacak

Çevre ve hazırlanan ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi amaçlanan "" düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği yönetmeliğin öncesi çıkarılması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 1.6.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 15:18
İmar Barışı yönetmeliği Ramazan Bayramı öncesi çıkacak

Çevre ve , kamuoyunda "" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenlemenin usul ve esaslarının belirleneceği yönetmeliğin RamazanBayramı öncesinde çıkarılması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından hayata geçirilen ve bir süre önce TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşan İmar Barışı düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği " Verilmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"le ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılardaki imar ve iskan sıkıntısını çözerek yapıların tamamının kayıt altına alınmasını sağlayacak İmar Barışı düzenlemesinin uygulanacağı tarih ve başvuru detayları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkililerinden oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyor.

Bu kapsamda titizlikle yürütülen çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması ve yönetmeliğin bayramdan önce 'de yayımlanması planlanıyor.

Yönetmelikle düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuracağı noktalar, ödenecek bedelin hesaplanma yöntemi, yapı maliklerinden istenecek gerekli belgeler gibi ayrıntılar belirlenecek.

VATANDAŞ MERAK ETTİĞİ SORULARI İNTERNETTEN GÖNDEREBİLECEK

Bu süreçte vatandaşlar İmar Barışı düzenlemesine yönelik merak ettiği soruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi, "www.csb.gov.tr" adresinden yetkililere ulaştırabilecek.

Gelen sorular, Bakanlık yetkililerince tasnif edilerek, cevaplandırılacak ve Bakanlık internet sitesinden yayınlanacak.

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İmar Barışı yönetmeliği Ramazan Bayramı öncesi çıkacak
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