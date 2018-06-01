İstikrarla ekonomi rayına oturacak

Sabah seçim
kürsüsüne konuşan vatandaşlar, 24 Haziran
sonrası ekonominin güçlü lider ve istikrar ile birlikte büyümeye devam edeceği görüşünde.
İSTANBUL
- Şerif Dokumacı (33) :
Türk ekonomisi
dirençli.
Baskılara rağmen
yoluna devam ediyor.
24 Haziran'dan sonra bu
ablukalardan kurtulacağız.
İSTANBUL
- Fuat Topçu (28):
24 Haziran'dan
sonra Erdoğan'ın seçilmesiyle
ekonomimizin daha da büyüyeceğine
inanıyorum.
GAZİANTEP - Mehmet Durdu Kocalar (45):
Uluslararası güçler Türkiye
'nin önünü
kesmek için planlar
geliştiriyor. Seçimin ardından
istikrarla birlikte ekonomi
rayına oturacak.
SİVAS
- Mehmet Dinç (38):
Seçim sonrası AK
Parti ile büyüme hızlanacak.
KOCAELİ - Hayrettin Arıcan (41):
24
Haziran'dan
sonra yalnızca
Cumhurbaşkanı
değil, Meclis'te de istikrarlı
bir görüntü oluşması gerekiyor.
Her şey güçlü bir iktidar
ile rayına girecek.
BARTIN
- Emrah Uğur (24):
Meclisin de
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ı destekleyecek
şekilde
olması gerekiyor. Bu şekilde
olursa, ekonomimiz düzene
girer.
GİRESUN - Yakup Başkıran (86):
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy
verip sıkıntıları gidereceğiz.
TAYYİP ERDOĞAN'LA ATILIM HIZLANACAK
ERZURUM - Oktay Fani (33):
Ülkemizde gerçekleştirmek istenen oyunlar her zaman milletimizin ferasetiyle bertaraf ediliyor. İnşallah Erdoğan ile ekonomik atılımları 24 Haziran'dan sonra yeniden başlatacağız.
BU KİRLİ OYUN SEÇİMLE BİTECEK
TRABZON - Hacı Kaya (48):
Türkiye'de 16 yıldır sağlanan istikrar devam ederse ekonomik anlamda büyük rahatlık olur. Seçim öncesi dolar üzerinden ülkemizi etkilemek isteyenlerin kirli oyunları seçimle birlikte bozulacaktır.