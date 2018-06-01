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İstikrarla ekonomi rayına oturacak

Ekonomide öncesinde kur üzerinden oynanan oyuna işaret eden seçmenler, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sağlanacak istikrarla ekonomide atılım olacağı görüşünde

Giriş Tarihi: 1.6.2018
İstikrarla ekonomi rayına oturacak
Sabah kürsüsüne konuşan vatandaşlar, sonrası ekonominin güçlü lider ve istikrar ile birlikte büyümeye devam edeceği görüşünde.
İSTANBUL - Şerif Dokumacı (33) : Türk ekonomisi dirençli. Baskılara rağmen yoluna devam ediyor. 24 Haziran'dan sonra bu ablukalardan kurtulacağız.
İSTANBUL - Fuat Topçu (28): 24 Haziran'dan sonra Erdoğan'ın seçilmesiyle ekonomimizin daha da büyüyeceğine inanıyorum.
GAZİANTEP - Mehmet Durdu Kocalar (45): Uluslararası güçler 'nin önünü kesmek için planlar geliştiriyor. Seçimin ardından istikrarla birlikte ekonomi rayına oturacak.
SİVAS - Mehmet Dinç (38): Seçim sonrası AK Parti ile büyüme hızlanacak.
KOCAELİ - Hayrettin Arıcan (41): 24 Haziran'dan sonra yalnızca Cumhurbaşkanı değil, Meclis'te de istikrarlı bir görüntü oluşması gerekiyor. Her şey güçlü bir iktidar ile rayına girecek.
BARTIN - Emrah Uğur (24): Meclisin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde olursa, ekonomimiz düzene girer.
GİRESUN - Yakup Başkıran (86): Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip sıkıntıları gidereceğiz.

TAYYİP ERDOĞAN'LA ATILIM HIZLANACAK
ERZURUM - Oktay Fani (33): Ülkemizde gerçekleştirmek istenen oyunlar her zaman milletimizin ferasetiyle bertaraf ediliyor. İnşallah Erdoğan ile ekonomik atılımları 24 Haziran'dan sonra yeniden başlatacağız.

BU KİRLİ OYUN SEÇİMLE BİTECEK
TRABZON - Hacı Kaya (48): Türkiye'de 16 yıldır sağlanan istikrar devam ederse ekonomik anlamda büyük rahatlık olur. Seçim öncesi dolar üzerinden ülkemizi etkilemek isteyenlerin kirli oyunları seçimle birlikte bozulacaktır.
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İstikrarla ekonomi rayına oturacak
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