Kentsel dönüşümden Millet Bahçesi çıktı

Kahramanmaraş
Belediyesi tarafından geçen hafta açılan Türkiye
'nin ilk Millet Bahçesi
, başta Atatürk Havaalanı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi olmak üzere diğer şehirlerdeki benzer projeler için de örnek olacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 'Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'yle Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi'ni açtık. Orası gecekondu ve heyelan bölgesiydi. Kentsel dönüşüm
le boşaltıldı. Şehrin kalbinde 15 Temmuz Millet Bahçesi açtık. Bütün Türkiye'ye örnek olacak" dedi. Proje kapsamında 300 dönüm üzerinde yer alan 1.550 konutluk alan boşaltıldı.