Konya Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi yarın açılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin geleceği ve refahının dev barajlara, geniş ormanlara, sulanan bereketli topraklara bağlı olduğunu belirtti.

Asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıp milletin hasretle beklediği projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2 Haziran Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle Konya için büyük önem taşıyan Konya Mavi Tünel İçme Suyu Projesi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle hizmete alacağımız bu önemli eserin toplam yatırım bedeli 500 milyon lirayı buluyor. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere inat yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Büyük Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek."

- TOROSLARIN SUYU ŞEHRE VERİLECEK

Projeyle Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılan sudan tahsis edilen yıllık 100 milyon metreküp su ile Konya şehir merkezi başta olmak üzere, Çumra ilçesi ile İçeri Çumra beldesinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.

Proje kapsamında yaklaşık 120 kilometre uzunluğunda 2,20 metre çapında çelik isale hattı, hamsu terfi merkezi, 136 metre açıklığında Belkuyu yaya ve isale geçiş köprüsü, bin 500 metreküp hacimli su haznesi ve günde 366 bin metreküp kapasiteli Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisi de inşa edildi. Çalışmalar neticesinde arıtma tesisine su alınarak performans testlerine başlandı.

Konya Mavi Tünel İçme Suyu Projesi kapsamında yapımı tamamlanan isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete alınmasıyla Torosların memba kalitesindeki suyu şehre verilecek.