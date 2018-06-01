Mülteciler geleceği yeniden inşa edecek

MÜltecılerın kendi girişimlerini kurmaları için Türkiye Girişimcilik Vakfı tarafından geliştirilen Build Your Future (BYF: Geleceğini Kur) programı, gereken becerileri kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. BYF programına katılan mülteciler kendi ekiplerini kurma, fikirlerini geliştirerek somut işlere dönüştürme, girişimcilik becerileri edinme ve paydaş ekosistemi ile bir araya gelme fırsatı bulacak. BYF programının ilk aşaması olarak 21 Haziran'da İstanbul, 23 Haziran'da da Gaziantep'te iki ideathon (fikir maratonu) düzenlenecek. Ideathon'lardan sonra Temmuz ayında Istanbul'da Boot Camp gerçekleşecek. Türkiye Girişimcilik Vakfı tarafından hayata geçirilen proje içerikleri Impact Hub Istanbul tarafından geliştiriliyor. Daha önce büyük veriyle ilgili önemli progragramı Türk Telekom
hazırlamıştı. Türk Telekom, mültecilerin yaşadığı sorunların önüne geçebilecek ve ihtiyaçlarına çözüm sunabilecek bilimsel araştırmalar yapılması için 'büyük veri' kaynağını anonim olarak inovasyon yarışması katılımcılarına açıyor. Bu veriler ile proje geliştirici başvuru sahipleri, günümüzün en büyük insani krizi olan mültecilerin sosyal sorunlarına çözümler geliştirecek. Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, "BYF programına çok önem veriyoruz. Bu program aracılığıyla ülkemizdeki mültecileri doğru ilham ve networkle buluşturup onlara fırsat sağlıyoruz" dedi.