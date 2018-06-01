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Primini düzenli ödeyene uygulama

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018
Primini düzenli ödeyene VIP uygulama
Hükümet, larını düzenli ödeyen, prim, vergi notu A Plus olanlara uygulama başlattı. Yükümlülüklerini yerine getirenlere VIP uygulama sağlayan ödüllendirme çalışması yaşama geçirildi. Borçlarını düzenli ödediği halde son bir yıldır sıkıntılar yaşayan borçlulara da taksit imkânı getirildi. Bu kapsamda olanlara 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelen Kurumu (), işsizlik sigorta primleri, idari para cezası ve gecikme zammını tecil ve taksitlendirme imkânı sağlandı. A Plus mükellefe iadesi, yeşil pasaport kolaylığı, yüzde 5'e kadar vergi indirimi gibi indirimler de sağlanıyor. İşletmeler yüzde 5 oranındaki vergi indiriminden mart, nisan ayında verecekleri beyannamelerle yararlanabiliyor. SGK da yükümlülüklerini süresinde yerine getiren esnafa, işletmelere bir dizi kolaylık sağlıyor.
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Primini düzenli ödeyene VIP uygulama
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