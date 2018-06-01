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Son dakika haberi: ye maaş ödemeleri başladı!

Son dakika haberi: ye maaş ödemesi müjdesi geldi. Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. Türkiye’de 12 milyon emeklinin merak içinde beklediği bayram ikramiyeleri ise 7-8 Haziran’da ödenecek. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.6.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 15:06
Son dakika haberi: Emekliye maaş ödemeleri başladı!

Ramazan Bayramı öncesi lere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar.

TAHSİS NUMARALARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.

İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ 7-8 HAZİRAN'DA

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.

HER BAYRAMDA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak.

Kaynak: TRT Haber

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Son dakika haberi: Emekliye maaş ödemeleri başladı!
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