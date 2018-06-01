Trump dostlarını da muaf bırakmadı

AB
D'nin Çin
ile girdiği ticaret savaşının simgesi haline gelen ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük tarifeleri, müttefik ülkelere de uygulanacak. ABD'nin muaf tutacağının beklendiği Avrupa Birliği, Kanada
ve Meksika
'ya da ithalat vergisi gelecek. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada, bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma bugünden itibaren sırasıyla yüzde 25 ve 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Bu hamle üzerine AB'den jet yanıt geldi ve karşı önlemler alınacağı vurgulandı.