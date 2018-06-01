Trump'ın kararı Alman devlerini vurdu! Değer kaybediyorlar...

ABD'de ithalata getirilmesi planlanan vergiler, otomotiv sektörünü de paniğe sevk etti. Trump'ın ithal araç vergisinin hedefinde Alman şirketlerin olduğu belirtilirken, ek gümrük vergisi dedikodularının ardından Alman otomotiv devleri Mercedes, BMW ve Volkswagen'de değer kaybı yaşanıyor.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ KORKUSU

Reuters'ın haberine göre Alman otomobilleri için en önemli pazarlardan biri olan ABD'de ekstra vergi söylentisi, büyük şirketleri de paniğe itti. Özellikle verginin getirilmesi durumunda üç Alman devinin 4,5 milyar euro ek yük getirmesi ve beraberinde de satışlarda yüzde 10 gerilemenin yaşanması bekleniyor.

Bu durum Alman otomobil firmalarında kardan zarar elde etmelerine yol açması beklenirken, ekstra vergilendirmenin pazarda daralmaya neden olmasından endişe ediliyor.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Ek verginin geleceği henüz belli değil, ancak söylentisi bile Alman firmalarının korkuya kapılmasına yetti. Özellikle Mercedes, BMW ve Volkswagen'in yüksek fatura çıkma ihtimaline karşı yaşadığı panik, borsaya da yansıdı.

BMW'nin hisseleri yüzde 0.8 gerilerken, Mercedes-Benz markasını bünyesinde bulunduran Daimler yüzde 1,4 ve Volkwagen'in hisseleri de yüzde 1.9 geriledi. Ayrıca lüks otomobil sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ABD'de ciddi bir satış potansiyeline sahip Porsche'de de tıpkı Vw gibi yüzde 1,9 puan değer kaybetti.