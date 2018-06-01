Türk girişimcilerin Londra çıkarması

Türkiye
'den daha fazla girişim küresel ekosistemde sahneye çıkmak için hazırlık yapıyor. Türkiye'den girişimlerle küresel girişim sermayesi yatırımcılarını ve uzmanları bir araya getiren Webrazzi Connect etkinliği Londra
'da düzenlendi. Etkinlikte küresel girişim ekosisteminde yatırımcıların ilgisini çeken teknolojiler ve girişimler ön plana çıktı. Ayrıca gelişmekte olan pazarlara ait girişim ekosistemi hareketleri de tartışıldı.
GİRİŞİMLERE YATIRIM
Türkiye'den yatırımcı ve uzmanların da katıldığı toplantıda İş Bankası
Work-up girişimleri kendi deneyimlerini anlatma şansı yakaladı. AppSamurai kurucusu Richard Metcalf Avrupa'da yaşadıkları deneyimi de girişimci ve yatırımcılarla paylaştı. Toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Sezercan girişim ekosistemine yaptıkları yatırımı ve Work-up programı hakkında bilgi verdi. Girişimlerin çevik ve hızlı hareket etmesini kendileri için avantaj olduğuna değinen Sezercan, Work-up girişim programında destek oldukları girişimlerin başarılı projelere imza attığını söyledi. Sezercan, girişim ekosistemine yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de girişim ekosisteminin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Girişimlerin küresel arenada başarı kazanmasını sağlayacak yetenekler kazanması için uluslararası etkinliklere katılmasını sağlayacağız."
BAKKALLARDAN SOSYAL GİRİŞİME
Türkiye
İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Work-up girişimcilik programının ikinci dönem girişimleri, Londra'da sunum yapma şansı yakaladı. Bakkallardan sipariş vermeyi sağlayan mobil uygulama, değişen tüketici alışkanlığını ortaya koydu. Kişisel tarza uygun hazırlanan kombinleri evinde deneyerek sadece beğendiklerini satın almanı sağlayan web uygulaması Clotie, değişen tüketici davranışlarını nasıl öğrendiklerini paylaştı.