Yargıtay’dan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtay
9. Hukuk Dairesi, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, işçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesinin feshinin, istifa olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kararda, "İşçi tatil günleri çalışmışsa ücretin ödenmesi gerekir. Tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir" denildi.