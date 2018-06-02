Berat Albayrak: Emin olun her şey daha iyi olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, "24 Haziran
'dan sonra sadece güvenlik, barış ve huzur anlamında değil, ekonomi, istihdam
, yatırım anlamında da Mardin
, Diyarbakır, Siirt, Van, Hakkari
ve Şırnak olmak üzere tüm bu coğrafyamız, Allah'ın izniyle çok daha güzel, ümitli ve umutlu günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz. Emin olun çok daha iyi olacak" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de ziyaret ettiği esnafın sorunlarını ve görüşlerini dinleyen Albayrak, vatandaşlar ile yerli ve yabancı turist
lerle sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.
DİK DURACAĞIZ
Albayrak, turizmde yaşanan hareketliliğe dikkati çeken ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden esnafa, "24 Haziran'dan sonra daha da hareketlenecek inşallah. Daha da büyüyecek ve gelişecek. Bu ülkenin bir lideri var, Recep Tayyip Erdoğan. O nasıl dik duruyorsa bizler de sizler de dik duracağız" diye konuştu.
EKONOMİ BÜYÜYECEK
Bir esnafın devletin güler yüzünü gördüklerini, görmeye de devem etmek istediklerini belirtmesi, özellikle görevlendirme yapılan belediyeyle hizmet görmeye başladıklarını dile getirmesi üzerine Bakan Albayrak, Mardin'in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğuna işaret etti. Albayrak, "İnşallah turist gelecek, ekonomimiz büyüyecek, işsizlik azalacak, istihdam artacak" ifadelerini kullandı. Esnaf da daha önce terörle anılan Nusaybin ilçesinin dahi artık turist ağırladığına dikkati çekerek, "Allah sizlerden razı olsun" dedi.
HUZUR TESİS EDİLDİ
Albayrak,
Mardin'i çok huzurlu ve mutlu gördüklerini söyledi. Huzurun, kardeşliğin ve barışın tesis edilmesinin Mardin'in güzelliğine güzellik kattığına işaret eden Albayrak, bu güzelliklerin süreceğini vurguladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Albayrak'a esnaf Mardin'e özgü ürünler hediye etti.
ESNAFIN sorunlarını dinleyen Bakan Berat Albayrak, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce hizmete açılan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak gençlerle biraraya geldi. Albayrak, 13 yıl önce Tunceli
'de şehit düşen Halit Toparlı'nın baba evini de ziyaret etti.