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Dilek Pastanesi’nden yeni fabrika

Giriş Tarihi: 2.6.2018
Dilek Pastanesi’nden yeni fabrika
İstanbul'da ve yurt dışında hizmet veren , İstanbul'da dekorasyonu devam eden Üsküdar ve Nida Park'taki beş yeni şubesine Venezia AVM Bağcılar ve Halkalı Zaim Üniversitesi kampusunda üç yeni şube ekleyecek. 1957'den bu yana pastane olarak hizmet veren şirket, bunun yanı sıra müşterilerine cafe ve restoran alanında da dünya mutfaklarını sunuyor. Dilek Pastaneleri İcra Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı, 6 bin 500 metrekarelik tesislerinde ürettikleri ürünleri günlük olarak şubelere sevk ettiklerini ve Hadımköy'de 30 bin metrekare kapalı alanda yeni fabrika inşaatına başladıklarını belirtti. Yazıcı, 2019 yazına da yatırımı bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Yazıcı, 2019'da yurt dışında şubeleşmeye ağırlık vereceklerini belirtti.
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Dilek Pastanesi’nden yeni fabrika
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