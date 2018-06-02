Kuveyt: Türk ekonomisine güvenimiz tam

Bırleşık Arap Emirlikleri başta olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ile Mısır ve İsrail gibi bazı Ortadoğu
'daki ülkeler vatandaşlarına çağrı yaparak, Türkiye
'ye yatırım yapmama ve tatile gitmeme çağrısında bulundu. Bu dalgalanmaya karşı ilk sert tepki Kuveyt'ten geldi. Türkiye'ye tatile gitmeme ve yatırım yapmama çağrılarına karşı Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı
Halid el-Carallah, "Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamları umut verici. Kuveyt, Türkiye'deki yatırımlarından endişe duymuyor" dedi. Türkiye'deki durumun istikrarlı olduğunu belirten Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı el-Carallah, "Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamları umut verici. Kuveyt, Türkiye'deki yatırımlarından endişe duymuyor. Türk ekonomisinin daha da büyüyüp gelişmesini temenni ediyoruz" dedi.