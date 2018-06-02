Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kuveyt: Türk ekonomisine güvenimiz tam

Kuveyt: Türk ekonomisine güvenimiz tam

SELVA ÜNAL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018
Kuveyt: Türk ekonomisine güvenimiz tam
Bırleşık Arap Emirlikleri başta olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ile Mısır ve İsrail gibi bazı 'daki ülkeler vatandaşlarına çağrı yaparak, 'ye yatırım yapmama ve tatile gitmeme çağrısında bulundu. Bu dalgalanmaya karşı ilk sert tepki Kuveyt'ten geldi. Türkiye'ye tatile gitmeme ve yatırım yapmama çağrılarına karşı Halid el-Carallah, "Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamları umut verici. Kuveyt, Türkiye'deki yatırımlarından endişe duymuyor" dedi. Türkiye'deki durumun istikrarlı olduğunu belirten Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı el-Carallah, "Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamları umut verici. Kuveyt, Türkiye'deki yatırımlarından endişe duymuyor. Türk ekonomisinin daha da büyüyüp gelişmesini temenni ediyoruz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuveyt: Türk ekonomisine güvenimiz tam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN