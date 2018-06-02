Siyasiler lacileri çekip satışı yüzde 30 artırdı

Yaklaşan erken seçim
, siyasilerin takım elbise
ihtiyacını artırınca perakende sektörü canlandı. 48-52 bedenlerin en fazla satıldığı bu dönemde lacivert ise en çok tercih edilen renk oldu. Kiğılı'nın Genel Müdürü Hilal Suerdem, öngördükleri yüzde 30'luk satış artışının yüzde 22'sini 1-30 Mayıs arasında gerçekleştirdiklerini söyledi. Siyasilerin ağırlıklı olarak tercihlerini düz lacivert takım elbiseden yana kullandığını dile getiren Suerdem, büyükşehirlerde Abdullah Kiğılı
marka üst segment takım elbiseleri, Anadolu'da ise Kiğılı marka takım elbiseleri sattıklarını söyledi. Suerdem ağırlıklı 50-52 beden satılan takım elbiselerin 599 liradan başladığını söyledi.
BEYAZ GÖMLEK REVAÇTA
Damat, D'S markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise, lacivert takım elbise ve düz beyaz gömlek
satışlarında yüzde 15'lik bir artış yaşadıklarını söyledi. Ayakkabı satışlarında da benzer bir yükseliş olduğuna dikkat çeken Arar, satışların büyükşehirlerde yoğunlaştığını 48-50- 52 beden takım elbiselerin en çok satıldığını dile getirdi.
CEP MENDİLİ
AVVA'NIN Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik ise takım elbisede yüzde 30, beyaz gömlekte ise yüzde 25'lik bir artış yaşadıklarını söyledi. Cep mendillerinde hızlı bir yükseliş olduğunu dile getiren Atik, "Adet bazında yaka mendillerinde yüzde 25'lik bir artış var. Tüm artışlar bizim reel büyüme oranlarımıza ek katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.