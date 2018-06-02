Turizmcilerden yönetmelik tepkisi

Korsan taşımacılığı önlemek için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin ardından Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME
) aldığı "Şoför hariç araçta en az 7 yolcu bulunması" zorunluluğu kararı turizmcileri mağdur etti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB
) korsan taşımacılığa karşı alınan kararı doğru bulduklarını ancak UKOME tarafından açıklanan karar öncesi taslak çalışmanın, turizmi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bağlıkaya, "7 kişiden az sayıdaki turistlerin TÜRSAB üyesi acentalar tarafından taşınmasının engellenmesi, anayasayla tanınmış tur ve transfer hakkının engellenmesi manasını taşır" dedi. Alınan kararla birlikte korsan taşımacılık yapanlarla turist taşıyanların aynı kategoride değerlendirildiğine dikkat çeken Bağlıkaya, kaçak acentacılık faaliyetleriyle mücadele ettiklerine, korsan veya kaçak taksiciliğe de karşı olduklarını belirtti.
GRUPLAR 5 KIŞIDEN KÜÇÜK
Bağlıkaya, Türkiye'ye gelen turistlerin önemli bir kısmının 5 kişiden küçük gruplardan oluştuğunu vurguladı. UKOME'nin karar taslağında yer alan rezervasyonların 12 saat önceden toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün e-rezervasyon sistemine bildirilecek olmasının da sorun teşkil ettiğini söyleyen Bağlıkaya, "E-rezervasyon sistemine giriş için tanınan hak 1 saat ile belirtilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı sisteminin haricinde ikinci bir e-sistemin yaratılması sektör açısından uygulanabilir değil" dedi. Bağlıkaya, taslak çalışmanın, tüm paydaşlar açısından ortak fayda içerecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.