Yerli makine alımına KOSGEB destek verecek

Bilım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB
'in KOBİ
'lere sağlayacağı "Makine Teçhizat Kredi Faiz
Desteği" programını açıkladı. Bakan Özlü, "İşletmelere 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacağız. 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız" dedi. Destek programından yerli ve yeni makine ve teçhizatlarını tercih eden şirketler yararlanabilecek. Programın üretim tabanlı ekonomik büyüme için atılmış önemli bir adım olduğunu söyleyen Özlü, şu bilgileri verdi: "2016'da da aynı destek programını işletmelerimizin hizmetine sunmuştuk. Söz konusu programdan bin 88 işletmemiz faydalanmıştı. Bu kapsamda 472 milyon Lira kredi kullandırılmış ve 95 milyon lira faiz desteği KOSGEB tarafından karşılanmıştı. Yeni destek programımızla işletmelerimize 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacağız. 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız. İşletme başına sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limitini, 300 bin lira olarak belirledik. Kredi vadesinin ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir."
ÇARKLARI YERLİ ÇEVİRECEK
Program
için, haziran
ayı içinde başvuru
alınacak.
KOSGEB
veri tabanına
kayıtlı, imalat
sanayiinde
faaliyet gösteren
ve KOSGEB
desteklerinden
yasaklı
olmayan işletmeler
başvuru
yapabilecek.
Özlü, "İşletmelerimize
alım yaparken
yerli ve yeni
makine ve teçhizatları
tercih
etmeleri
şartını getiriyoruz.
Yani
biz bu destek
programımızla,
yerli ve yeni
makine ve teçhizat
alımına
destek vereceğiz.
Sanayinin
ve KOBİ'lerimizin
çarklarını,
yerli makinelerimizle
döndüreceğiz"
dedi.