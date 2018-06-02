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Yerli makine alımına destek verecek

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018
Yerli makine alımına KOSGEB destek verecek
Bilım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'in 'lere sağlayacağı "Makine Teçhizat Kredi Desteği" programını açıkladı. Bakan Özlü, "İşletmelere 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacağız. 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız" dedi. Destek programından yerli ve yeni makine ve teçhizatlarını tercih eden şirketler yararlanabilecek. Programın üretim tabanlı ekonomik büyüme için atılmış önemli bir adım olduğunu söyleyen Özlü, şu bilgileri verdi: "2016'da da aynı destek programını işletmelerimizin hizmetine sunmuştuk. Söz konusu programdan bin 88 işletmemiz faydalanmıştı. Bu kapsamda 472 milyon Lira kredi kullandırılmış ve 95 milyon lira faiz desteği KOSGEB tarafından karşılanmıştı. Yeni destek programımızla işletmelerimize 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacağız. 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız. İşletme başına sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limitini, 300 bin lira olarak belirledik. Kredi vadesinin ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir."

ÇARKLARI YERLİ ÇEVİRECEK
Program için, haziran ayı içinde başvuru alınacak. KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmeler başvuru yapabilecek. Özlü, "İşletmelerimize alım yaparken yerli ve yeni makine ve teçhizatları tercih etmeleri şartını getiriyoruz. Yani biz bu destek programımızla, yerli ve yeni makine ve teçhizat alımına destek vereceğiz. Sanayinin ve KOBİ'lerimizin çarklarını, yerli makinelerimizle döndüreceğiz" dedi.
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Yerli makine alımına KOSGEB destek verecek
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