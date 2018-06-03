Diplomayı aldı Aselsan’da başladı

Türkıye'nın Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başına getirilen Üst Yönetici Karakaş, 1965'te Antalya
'nın Akseki ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karakaş, mezuniyetten bir gün sonra Aselsan
'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başladı. Karakaş, 1990 yılında Bosch Türkiye'ye geçti ve 1997'de Bosch Türkiye'nin satış direktörü oldu. Karakaş, 2004'te Bosch Türkiye'nin başına geçti .2007 yılında Bosch Küresel'de Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri'nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu oldu. Karakaş, son 5 senedir Elektrikli Tahrik Sistemleri'nde İcra Kurulu Üyeliği, satış ve pazarlama iş birimi sorumluluğunu yürütüyor.