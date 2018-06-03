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’nden ilk görüntü ortaya çıktı!

arazisine yapılacak ‘’nden ilk görüntü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 3.6.2018 08:19 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 08:21
Millet Bahçesi’nden ilk görüntü ortaya çıktı!

, 29 Ekim'de taşınacak 'nın yerine '' yapılacağını açıklamasının ardından ilgili kamu kurumları çalışmaya başladı. İstanbul Florya'daki devasa büyüklükteki arazi için projeler çizilmeye başlandı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 'nın ilgili birimleri de önerilerini proje haline getirmeye koyuldu. 11.7 bin dönümlük havalimanı alanına yapılacak Millet Bahçesi'nden ilk görüntü ortaya çıktı.

METRO VE OTOPARKLAR PARKA ENTEGRE

Projenin ilk çizimine göre dikkat çeken havaalanı pistlerinin yürüyüş parkurları olarak düzenlenmiş olmasıydı. Kimi binalarının kongre alanı, müze, sergi salonları için korunduğu gözlenirken parkın tam ortasında büyük bir gölet planladığı da ortaya çıktı. Ağaçlandırılacak olan bölgenin içinde botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri gibi farklı aktivitelerin yapılacağı bölümler olması da dikkat çekti. Yakın çevresinde 5 milyon insanın yaşadığı 'Millet Bahçesi' için çizilen ilk projede ve otoparkların da parka entegre edildiği görüldü.

Bakırköy, Yeşilköy Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy semtleri arasındaki Millet Bahçesi, benzer parklarla karşılaştırıldığında dünyanın 3'üncü büyüğü olacak.

Kaynak: Habertürk

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