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en hızlı arabayı taşıdı

Giriş Tarihi: 3.6.2018
Turkish Cargo en hızlı arabayı taşıdı
TURKISH Cargo, dünyanın en hızlı arabası olarak nitelendirilen 'i Dubai'den Kanada'nın Toronto kentine taşıdı. Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, dünyanın 121 ülkesine hava kargo hizmeti sağlayan, küresel hava kargo verilerine göre bu alanda en hızlı büyüyen marka konumunda olan , dünyanın en hızlı otomobili olarak bilinen 'Devel Sixteen'i başarılı bir operasyon ile Dubai'den İstanbul aktarmalı olarak Toronto'ya taşıdı. Turkish Cargo, 'hyper' ismiyle de anılan, özel olarak üretilen 2.2 milyon dolar değerindeki lüks otomobili, korunaklı ve özel kargo taşıma kurallarına uygun şekilde, uzman ekiplerce taşıyarak, başarılı özel kargo operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.
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Turkish Cargo en hızlı arabayı taşıdı
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