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sına rekor para cezası

'da Commonwealth sına () 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmediği gerekçesiyle 600 milyon doları ceza verileceği bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 23:56 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 23:57
Avustralya bankasına rekor para cezası

BBC'de yer alan habere göre, Mali İstihbarat Ajansı'ndan (AUSTRAC) yapılan açıklamada, nın şüpheli mevduat, transfer ve hesapların yetkililere bildirilmesinde başarısız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 'nın para aklamanın ve terörizme finansal desteğin önlenmesini ön gören yasalarla ilgili hatalarını kabul etmesiyle açılan davanın sonucunda yaklaşık 600 milyon doları para cezası ödeyeceği bildirildi.

AUSTRAC'ın hazırladığı raporun mahkeme tarafından onaylanmasıyla ceza resmileşecek.

Ülkenin en büyük bankası olan CBA, 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmemekle suçlanıyor.

Bu cezanın tarihinde bir kuruma verilmiş en büyük ceza olacağı belirtiliyor.

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Avustralya bankasına rekor para cezası
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