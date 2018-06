Dolar kontrol altında

BUGÜN NELER OLDU

Dünbir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, lirada yaşanan değer kaybı sürecinin, reyting kuruluşlarının açıklamaları, döviz pozisyon açığı olan firmaların ve vatandaşların döviz talebinden kaynaklandığını kaydetti. Dengelenme sürecinin başladığına dikkat çeken Şimşek, "Dolar şu an kontrol altında. TL 'de kayıplar oldu. Değer kaybının dış boyutunda 3 temel trend var. ABD doları yılbaşından bu yana tüm para birimlerine karşı değer kazandı. Küresel olarak faizlerin arttığı bir dönemdeyiz. Ayrıca petrolün bir anda 80 dolara çıkması TL'nin değer kaybına neden oldu" dedi.Para politikası ile ilgili endişelerin büyük ölçüde giderildiğini belirten Şimşek, "Para politikasından güçlü bir adım attık, iletişim tarafını güçlendirdik. Londra 'da çok faydalı görüşmeler yaptık. Bunun arkasından Fitch 25 Türk bankası ile ilgili açıklama yaptı, daha sonra Moody's Türkiye 'nin kredi notunu izlemeye aldığını açıkladı. Ben komplo teorilerine sığınmıyorum. Ama her şey ortada" açıklamasını yaptı.Türkiye'decari açık ve enflasyonun düzeldiğini belirten Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomide her şey rayına oturacak. Para politikasında sadeleşme sağlandı. Maliye politikasına yönelik endişeler yersiz. Cumhuriyet tarihinin en sağlam dönemlerini yaşıyoruz."