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Son Dakika: araçları satılıyor! İlanlar patladı...

Günlerdir konuşulan hakkında son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UBER konusundaki açıklamalaırının ardından UBER araçları teker teker satılıyor. Son 3 günde ilanlar patladı; işte konu hakkındaki son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 10:20
Son Dakika: UBER araçları satılıyor! İlanlar patladı...

'e dair ilk tartışmalar Avrupa şehirlerinde başlamıştı. Paris'te taksiciler sert gösteriler yapmış, UBER'i şiddetle protesto etmişti. ABD ve Güney Amerika'da da taksiciler UBER'i protesto etmiş, eylemler birçok şehirde görülmüştü.

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Son Dakika: UBER araçları satılıyor! İlanlar patladı...
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