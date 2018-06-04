Son Dakika: UBER araçları satılıyor! İlanlar patladı...
Günlerdir konuşulan UBER hakkında son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UBER konusundaki açıklamalaırının ardından UBER araçları teker teker satılıyor. Son 3 günde ilanlar patladı; işte konu hakkındaki son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:17Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 10:20
UBER'e dair ilk tartışmalar Avrupa şehirlerinde başlamıştı. Paris'te taksiciler sert gösteriler yapmış, UBER'i şiddetle protesto etmişti. ABD ve Güney Amerika'da da taksiciler UBER'i protesto etmiş, eylemler birçok şehirde görülmüştü.