TOKİ’den emeklilere 700 TL taksitle ev

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
), Silivri'de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için inşasına başlanan bin 356 yeni konut
u kura yöntemiyle satışa çıkardı. Proje kapsamında 934 konut alt gelir grubuna, 422 konut ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacak. İki etapta yer alan konutl
ara ilişkin başvurular 18-29 Haziran arasında yapılacak ve 11-12 Temmuz'da yapılacak kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. 198 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 961 TL'den başlayacak. 25 bin TL peşinat ile 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat ile 240 ay vade seçeneği olan projede, emekliler konut tesliminin ardından 700 TL taksitle ev sahibi olacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Amacımız konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" dedi. Emekli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiklerini belirten Turan, "Silivri projemizde de alt gelir grubuna yönelik satışa sunacağımız 934 konutun 234'ünü emekli vatandaşlarımıza vereceğiz" dedi.
69 KONUT ENGELLİLERE AYRILDI
Emeklilerin yanı sıra engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdıklarını ifade eden Turan, alt gelir grubunda satışa sunulan 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlara ayırdıklarını aktardı. Bin 356 konut için talep toplamaya başladıklarını aktaran Turan, şöyle konuştu: "Konutlarımız alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız 198 bin TL ve 961 TL taksitle konut sahibi olabilecek." Turan, 3+1 nitelikte 422 konutu daha önce hiç konut sahibi olmamış orta gelir grubundaki vatandaşlara sunacaklarını bildirdi.
?MİLLET BAHÇELERİ ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINI ETKİLEYECEK
Millet
Bahçeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan TOKİ Başkanı Turan, yatay mimariyle başlayan sürecin Millet Bahçeleri
kavramıyla devam ettiğini söyledi. Şehirlerdeki en kıymetli arazilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın öncülüğünde Millet Bahçesi olarak halka açıldığının altını çizen Turan, "Millet Bahçeleri şehircilik ve belediyecilik anlayışında devrim niteliğindedir. Millet Bahçeleri şehircilik adına karar alıcıları etkileyecek ve bu hassasiyete göre adım atılmasını sağlayacaktır" dedi.
?İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ
"Millet
Bahçeleri ilerleyen zamanda imara açılır mı?" sorusuna yanıt veren Turan, şöyle konuştu: "Geçmişte deprem afet gibi en kötü zamanlarda dahi böyle bir adım atılmamışken bundan sonra asla söz konusu olamaz. Türkiye
'de şehircilikte bilinç düzeyi yükselmiştir."