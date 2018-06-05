10 bin KOBİ’ye OSB statüsü

Türkiye'nin sanayi kültüründe önemli bir yere sahip olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) KOBİ
'lerin kaliteli üretim yaparak dünyaya açılmasında önemli bir yere sahip. Bugün itibarıyla sayıları 300'ü aşan OSB'lerde on binlerce KOBİ üretim gerçekleştiriyor. Hedefte bu standardı OSB dışında kalan KOBİ'lere de ulaştırmak var. Bu kapsamda OSB Kanunu'na eklenen geçici madde ile dağınık sanayi alanlarının Islah OSB kimliği kazanmasının önü açıldı. Yapılan kanuni düzenlemeye göre, gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını temmuz ayına kadar valiliklere yapmaları gerekiyor. Değerlendirmelerin ardından talep edilen alan, altyapı ve yönetim beraberliği sağlanabilecek bir bütünlüğe ulaşılması halinde, Islah OSB kimliği kazanacak.
30 YERDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI
Aradan geçen süre içinde 30 adet Islah OSB'de dönüşüm başladı. 18 faal Organize Sanayi Bölgesi
'nin yer aldığı Bursa, Islah OSB çalışmalarında başı çekiyor. Bursa'da 5 Islah OSB çalışması yürütülüyor. Marmara Bölgesi'nin genelinde ise 200'e yakın irili ufaklı OSB statüsüne geçmemiş sanayi alanı yer alıyor. Özellikle Orhangazi, Gemlik, Yalova, Balıkesir ve Sakarya' da 10 binin üzerinde sanayi kuruluşu için Islah OSB dönüşümü son fırsat olarak geçerliliğini koruyor.
Organize Sanayi Bölgesi'nde olmanın KOBİ'lere farklı avantajları da bulunuyor. Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim gerçekleştirmeyen fabrikalar, Avrupa ülkelerine mal satmakta zorlanıyor.
AB'nin çevre, denetim ve enerji verimliliği nedenleriyle aldığı karar kapsamında Türkiye'deki 25 bine yakın tesisin Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınması ya da üretimde bulunduğu bölgenin Islah OSB statüsü kazanması gerekiyor.
Son verilere göre, Türkiye'deki OSB sayısı 300'e ulaşırken, yaratılan toplam istihdam ise 1 milyon kişiyi buluyor.