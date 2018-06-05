Haberler Ekonomi Haberleri 15 milyonla büyük barış

15 milyonla büyük barış Başbakan, 15 milyon hanenin imarla ilgili sorununu ortadan kaldıracak düzenlemeye başvuruların cuma günü başlayacağını bildirdi. Yıldırım, vatandaşlara “Geç kalmayın” diye seslendi