15 milyonla büyük barış

Başbakan Binali Yıldırım
, maliyeti 2.5 milyar lirayı bulan çevre yatırımlarını açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen törende konuşan Yıldırım, imar barışı için başvuruların 8 Haziran Cuma günü başlayacağını belirterek, "Vatandaşlarımdan özellikle talebim, biran önce müracaat etmeleridir. Müracaat gecikirse değerlendirme de gecikir ve sorun var olmaya devam eder" dedi. İşte Yıldırım'ın mesajları...
ÇOK KİRLETEN ÖDEMEYE YANAŞMIYOR:
Sanayileşmiş ülkeler daha çok kirletiyor ama bedel ödemeye geldiği zaman az kirletenlerden daha büyük bedel isteniyor. Sorun bu.
İSRAF HARAM:
İsraf, inancımızda haramdır. Türkiye olarak artık bu konuda daha bilinçli adımlar atıyoruz. Başbakanlık olarak bu projeye destek veriyoruz. Sıfır atıkla emaneti teslim etmek için canla başla çalışıyorum. 2018 yılında Ankara'dan başlamak üzere etap etap ülkenin her köşesine yayılacak. Melen ve Yeşilçay projeleri ile İstanbul, Gerede projesi ile Ankara'nın, Düzbağ projesi ile Gaziantep'in 50 yıllık su ihtiyacını karşılamış olacağız.
DUYARSIZ KALAN BEDELİNİ ÖDEYECEK:
15 milyona yakın hanenin imarla ilgili sorunu tamamen ortadan kalkacak. Bu bir milat olacak. Bu konuda duyarsız davranan yerel yöneticiler olursa, görevini layıkıyla yapmayan olursa bunlar çok ağır bedeller ödeyecek.
CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR:
8 Haziran itibarıyla imar barışıyla ilgili müracaatlar başlıyor. Yönetmelik de hazırlandı. Tercih etmeyenler varsa onlar da bulundukları şehrin, ilçenin çevre şehircilik müdürlerine müracaat etmek suretiyle bu işlemi yaptırabilecekler. 31 Ekim 2018'e kadar devam etmiş olacak.
MÜRACAATI ERKEN YAPIN:
Talebim, biran önce müracaatların yapılması. Gecikirse değerlendirme de gecikir.