Altın fiyatları hareketliliği bugün yine devam ediyor! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altına göz attığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Haftanın ikinci iş günü olan 5 Haziran Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün 190,80 TL'den alınırken 190,85 TL'den satılıyor. Toplumsal birliktelik, dayanışmayı da sağlayan altın alışverişi kültürümüzde önemli bir yer tutar. Toplumsal hafıza ve ortak paydalar kültürü belirler. Altın da düğünlerde altın hediye edilmesi de kültürün sayesindedir. En kapsamlı altın fiyatları haberimizde.

5 HAZİRAN 2018 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın bugün 190.80 TL'den alınırken 190.85 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altın bugün 305,42 TL'den alınırken 312,39 TL'den satılmaktadır.

YARIM

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; yarım altın bugün 608,94 TL'den alınırken 624,78 TL'den satılmaktadır.

TAM

Tam altın fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılmaktadır.

CUMHURİYET

Cumhuriyet altını fiyatları da en çok takip edilen konular arasında yer almaktadır. Cumhuriyet altını bugün 1.270,00 TL'den alınırken 1.283,00 TL'den satılıyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.259,87

SATIŞ: 1.291,59

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 108,81

SATIŞ: 108,91

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 139,35

SATIŞ: 139,48

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 174,09

SATIŞ: 174,25

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SAHTE ALTIN GERÇEĞİNDEN NASIL ANLAŞILIR?

Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre;

- Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır.

- Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir.

- Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın.

- Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.