Aselsan’a yerliden 2.6 kat talep geldi

Türk savunma sanayisinin lider şirketi Aselsan
'ın ikinci halka arzında yerli bireysel yatırımcıdan 2.6 kat talep geldi. İş Yatırım tarafından yapılan açıklamada, Aselsan'ın 140 milyon lira artırılarak 1 milyar 140 milyon liraya çıkarılan sermayesinde artırımı temsil eden 140 milyon adet hissenin halka arzının tamamlandığı kaydedildi. Halka arzda 40.6 milyon adet hisse tahsis edilen yerli yatırımcıdan, 105.8 milyon adet talep geldi. İkincil halka arzda 62 bin 145 yerli bireysel yatırımcıya 85.2 milyon adet hisse satıldı. Hisse başına 21.35 liradan gerçekleşen halka arzdan 2 milyar 989 milyon TL gelir elde edildi. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 15.3'ten 25.7'ye çıktı.