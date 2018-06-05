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Dev uçağın açılışını Bakan Mevlüt yapacak

Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının içerisinde tasarlanan müze, kütüphane ve sinema salonunun açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt tarafından yapılacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 11:16
Dev uçağın açılışını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yapacak

Almanya'dan 2011 yılında havalanan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının, Antalya'ya iniş yaptığı sırada sağ iniş takımları kırıldı. Kanadın üzerine inen uçaktaki 196 yolcu ve mürettebat hiçbir zarar görmeden kazayı atlattı.

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Dev uçağın açılışını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yapacak
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