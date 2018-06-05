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eAVM.com” Hayata Geçti

eAVM.com 6’ncı yılında işitme larımıza özel e-ticaret hizmeti verebilmek adına “ ePttAVM.com” platformunu hayata geçirdi. ’de bir ilk olan proje ile 10 farklı kategoride güvenli alışveriş ve ödeme imkanı ile PTT Kargo güvencesinde kargo hizmeti sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 15:07
“Engelsiz ePttAVM.com” Hayata Geçti

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( A.Ş.) tarafından 2012 yılında hayata geçirilen 'nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com, ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek "Engelsiz ePttAVM.com" adlı yeni platformunu vatandaşların hizmetine sundu.

2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyondan fazla ürün ve 5 binden fazla tedarikçi ile sektörünün önemli platformlarından olan ePttAVM.com'un gücüyle hayata geçirilen "Engelsiz ePttAVM.com", işitme ların işaret dili ile 10 farklı kategoride yüzlerce ürünün tanıtımını izlemelerine olanak tanıyor. Engelli vatandaşlar beğendikleri ürünleri platform üzerinden güvenli alışveriş ve ödeme imkanı ile satın alabiliyor.

http://.epttavm.com adresinde hizmete sunulan "Engelsiz ePttAVM.com" platformunda, işitme engelli vatandaşlarımız ürünler, alışveriş süreci ve diğer konulara ilişkin soruları hakkında özel müşteri hizmetleri desteği alabiliyor.

ePttAVM.com'un bu önemli platformu hayata geçirmesi dolayısıyla bir açıklama yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Türkiye'nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com 6'ncı yaşında çok kıymetli bir projeye imza attı. E-ticaret alanında ülkemizin en önemli uluslararası platformu olma yolunda ilerleyen ePttAVM.com, yaygın hizmet ağı ve köklü bir geçmişe sahip PTT A.Ş.'nin sunduğu güven ve istikrarın gücü ile tüm sınırları aşıyor ve önüne çıkan engelleri vatandaşlarımız için yıkıyor. 'Engelsiz ePttAVM.com' platformu ile işitme engelli vatandaşlarımızı duyuyor ve onların rahatça alışveriş yapabilmeleri adına çalışmalarımızı çeşitlendiriyoruz" dedi.

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“Engelsiz ePttAVM.com” Hayata Geçti
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