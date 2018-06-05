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`un `daki varlıklarına el konuldu

mahkemesinin, lı doğalgaz şirketi Naftogaz`ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi `un Hollanda`daki varlıklarına el koyduğu bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 16:30
Gazprom`un Hollanda`daki varlıklarına el konuldu

Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından lı şirkete tazminat ödemesine karar verilen 'un 'daki varlıklarına el konulduğu belirtildi.

TÜM YASAL YOLLAR KULLANILIYOR

Gazprom'un Hollanda'da bulunan alt şirketlerinin kararın uygulanmasına itiraz ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Buna rağmen karar uygulanacak. Naftogaz, tahkim kararının yerine getirilmesi ve Gazprom'dan tazminatın alınabilmesi için tüm yasal yolları kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada ise konunun incelendiği ancak şu ana kadar süreç hakkında Gazprom'a ulaşan resmi bir bilginin bulunmadığı bildirildi.

2,56 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPILMASI YÖNÜNDE KARAR VERİLMİŞTİ

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Gazprom'un Amsterdam'da, Gazprom Finance , Gazprom EP International BV, Gazprom Sakhalin Holdings BV, South Stream Transport BV, Gazprom Gerosgaz Holdings BV, Gazprom Holding Co-Operatie UA, Blue Stream Pipeline Company BV adlı alt şirketlerinin ofisleri bulunuyor.

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Gazprom`un Hollanda`daki varlıklarına el konuldu
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